Мексика совершила первую поставку газа в Европу

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) из Мексики успешно прибыла в Европу.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, CC BY 3.0

Танкер Energos Princess на этой неделе разгрузил 60 тысяч тонн газа с проекта Altamira, которым управляет компания New Fortress. Это первая поставка СПГ из Мексики в Европу, и она стала возможной благодаря разрешению на экспорт, которое Министерство энергетики США выдало 31 августа. Это разрешение позволило экспортировать газ в страны, не имеющие соглашений о свободной торговле с США. Оно стало первым подобным разрешением, выданным с января, когда администрация президента Байдена приостановила выдачу новых экспортных лицензий на СПГ.

В то время как в США наблюдается замедление в развитии СПГ-проектов, Мексика, наоборот, активно развивает свои мощности. По прогнозам компании Wood Mackenzie, к 2040 году страна может экспортировать более 36 миллионов тонн СПГ ежегодно, что значительно усилит её позиции на мировом рынке газа.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.



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