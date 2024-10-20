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Россиянам назвали худший способ хранения сбережений

1:14
Экономика

В рамках Московского финансового форума заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев отметил, что хранить сбережения в наличной валюте или рублях стало небезопасно и убыточно.

Россиянам назвали худший способ хранения сбережений
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он предложил альтернативы: рублевые вклады, золото и инструменты российского финансового рынка.

Моисеев подчеркнул, что четверть россиян до сих пор держит значительные средства в наличных, хотя банковские вклады предлагают доходность до 20% годовых, что со временем делает наличные менее выгодными. Молодежь, по его словам, более доверяет банковской системе, чем старшие поколения, что помогает защитить их сбережения от инфляции, сообщает Российская газета.

Эксперты подчеркнули, что недоверие к банковской системе и стремление хранить наличные дома — это результат травматического опыта финансовых кризисов в России. Это явление свойственно и другим странам, пережившим экономические катаклизмы, таким как Германия.

Наличные остаются важным элементом теневой экономики, однако эксперты подчеркивают, что сбережения в рублях и валютах в долгосрочной перспективе теряют свою ценность.

Уточнения

Сбереже́ния — часть полученного за некоторый период дохода, не потраченная на текущее потребление, а сохраненная и вложенная для использования в будущем.

Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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