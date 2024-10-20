Спрос на товары для квадроберов в России взлетел на 4800%

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Продажи товаров для квадроберов (таких как маски животных, хвосты, перчатки-лапы) в России за период с января по сентябрь 2024 года показали рекордный рост на 4800% в количественном выражении, сообщает РБК со ссылкой на данные маркетплейсов Wildberries и Russ.

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Финансовые показатели также стремительно выросли — на 4700%. Особенное увеличение спроса наблюдалось в Москве, где продажи выросли на 4200% в штуках и на 4400% в денежном выражении. Представители маркетплейса отмечают, что пик интереса пришелся на май, когда количество заказов было наивысшим. В последующие месяцы спрос на товары для квадроберов стабилизировался, однако к настоящему времени началась тенденция к его постепенному снижению.

Эксперты связывают это с сезонностью и изменением потребительских предпочтений.

Уточнения

Квадро́беры — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных.



Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, произведённый для продажи.



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