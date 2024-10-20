Китай поставил в Россию рекордный объём товаров

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В сентябре 2024 года объем китайских поставок в Россию достиг рекордных $11,25 млрд, что стало самым высоким месячным показателем за всю историю торговли между странами, сообщает South China Morning Post.

Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, PDM

Рост экспорта Китая в Россию в годовом выражении составил 16,6%, что свидетельствует о продолжающемся углублении торговых связей. Однако российские поставки в Китай, напротив, сократились на 9,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, что значительно выше августовского падения в 1,1%.

Эти цифры подчеркивают дисбаланс в торговле между двумя странами: несмотря на увеличивающийся импорт из Китая, российский экспорт испытывает трудности.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



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