Пермские мухоморы покорили весь мир: экспорт превысил 500 кг

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пермский край уверенно выходит на лидирующие позиции по экспорту мухоморов за границу.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg, PDM

Как сообщает Комсомольская правда со ссылкой на Россельхознадзор, основной рынок сбыта — страны Северной и Южной Америки, а также Азия.

За прошлый год за границу было отправлено 565 кг сушеных грибов, а в 2024 году лишь один из производителей смог насушить уже 2,4 тонны. В перспективе мухоморы могут выпускаться в форме капсул, что позволит позиционировать их как средство для снятия усталости, раздражительности и повышения работоспособности.

Пермские грибники подтверждают: спрос на эти грибы неуклонно растет. В числе ключевых покупателей — страны Европы, такие как Бельгия, Литва, Германия и Италия.

Суммы сделок измеряются десятками тысяч долларов, что говорит о высокой заинтересованности зарубежных рынков в этом необычном продукте.

Уточнения

Мухомо́р (лат. Amaníta) — род микоризообразующих пластинчатых грибов семейства аманитовые (Amanitaceae).



Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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