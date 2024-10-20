Китайский производитель БПЛА ответил на санкции США

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайский производитель гражданских беспилотников DJI подал иск против Министерства обороны США, протестуя против включения в санкционный список.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft, CC BY-SA 4.0

В своем заявлении компания подчеркнула, что всегда выступала против использования своих дронов в военных целях и не имеет никакого отношения к китайским вооруженным силам.

С 2020 года DJI сталкивается с давлением со стороны американских властей. Тогда Министерство торговли США наложило санкции на компанию, обвиняя её в участии в репрессиях против уйгуров и сотрудничестве с Народно-освободительной армией Китая. DJI оспаривает данные обвинения, указывая, что её продукция предназначена исключительно для гражданского использования, сообщает ТАСС.

В 2022 году Пентагон внес DJI в список компаний, связанных с китайскими военными, что вызвало дополнительные ограничения, а в сентябре 2024 года американские законодатели утвердили законопроект, предусматривающий запрет на использование продукции DJI в американской инфраструктуре связи.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.



Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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