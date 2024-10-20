ЕАЭС устранил барьеры для импорта драгоценных металлов

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) принял решение обнулить ввозные пошлины на отдельные виды сырья с содержанием драгоценных металлов на ближайшие три года.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Это нововведение касается сырья минерального происхождения, содержащего драгоценные металлы или их соединения. До конца 2027 года пошлины будут составлять 0%, тогда как ранее их уровень варьировался от 3 до 15%.

Причиной этого решения стала нехватка источников сырья для полной загрузки производственных мощностей внутри ЕАЭС, особенно в условиях экономических ограничений против некоторых стран-членов союза, сообщает ТАСС.

Директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян отметил, что эта мера облегчит импорт сырья из новых стран-партнеров, что, в свою очередь, поможет справиться с текущими трудностями и повысить конкурентоспособность обрабатывающих и аффинажных предприятий. Отмена пошлин позволит увеличить загрузку производственных мощностей, что благоприятно скажется на экономике региона и стимулирует рост.

Уточнения

Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе.



Благоро́дные мета́ллы (драгоце́нные мета́ллы) — группа металлов, которую составляют золото, серебро, платина, а также остальные 5 металлов платиновой группы — рутений, родий, палладий, осмий и иридий, получившие такое название по причине высокой химической устойчивости и красивому внешнему виду изготовленных из них изделий.



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