Россия готова поставлять нефть и газ на рынок Индонезии

Россия готова расширить экспортные поставки в Индонезию, охватив ключевые секторы, такие как нефть, газ, металлы и удобрения, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью ТАСС.
Несмотря на то что товарооборот между странами в 2022 году составил чуть более $4 млрд, потенциал сотрудничества, по мнению сторон, значительно выше. Индонезия поставляет в Россию пальмовое масло и стремится нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции, что подкреплено взаимными интересами в укреплении торговых связей. В 2023 году Россия возобновила экспорт зерна в значительных объемах, поставив порядка миллиона тонн.
По мнению Толченова, учитывая масштабы рынка зерновых в Индонезии, Россия может увеличить свою долю в этом сегменте. Ожидается, что экономическое взаимодействие между странами будет расширяться, что положительно скажется на двусторонних отношениях.
Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.
Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
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