Россия готова поставлять нефть и газ на рынок Индонезии

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия готова расширить экспортные поставки в Индонезию, охватив ключевые секторы, такие как нефть, газ, металлы и удобрения, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью ТАСС.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, CC BY 2.1

Несмотря на то что товарооборот между странами в 2022 году составил чуть более $4 млрд, потенциал сотрудничества, по мнению сторон, значительно выше. Индонезия поставляет в Россию пальмовое масло и стремится нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции, что подкреплено взаимными интересами в укреплении торговых связей. В 2023 году Россия возобновила экспорт зерна в значительных объемах, поставив порядка миллиона тонн.

По мнению Толченова, учитывая масштабы рынка зерновых в Индонезии, Россия может увеличить свою долю в этом сегменте. Ожидается, что экономическое взаимодействие между странами будет расширяться, что положительно скажется на двусторонних отношениях.

Уточнения

Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.



Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.