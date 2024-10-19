Белоруссия назвала свою роль в преодолении продовольственного кризиса

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Белоруссия готова внести значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, что подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко на заседании 45-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (МПА АСЕАН) в Лаосе.

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Он отметил, что Белоруссия, являясь одним из ведущих экспортеров удобрений и продовольствия, способна сыграть ключевую роль в преодолении мирового продовольственного кризиса.

По его мнению, внешнее давление, вмешательство во внутренние дела суверенных государств и глобальные конфликты создают барьеры для достижения Целей устойчивого развития и тормозят инклюзивный экономический рост. Сергеенко также призвал к поддержке объединительных инициатив, таких как Евразийская хартия многообразия и многополярности, предложенная Президентом Беларуси, которая направлена на создание новой системы коллективной безопасности, сообщает ТАСС.

Важным аспектом выступления стало предложение Белоруссии к открытому диалогу и установлению взаимовыгодных связей между странами АСЕАН и Евразийским экономическим союзом, что, по мнению Сергеенко, может способствовать укреплению международного сотрудничества и стабильности.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.



Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.



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