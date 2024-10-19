Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Австралии нашли древнего жителя Земли с уникальной анатомией
Внедорожники, покорившие рынок: что стоит за успехом японских брендов
Сергей Безруков показал, как сходил в кино с женой и детьми в свой день рождения
"Краснодар" назвал лучшего нападающего РПЛ
Россия готова поставлять нефть и газ на рынок Индонезии
Лепешка с сыром и шпинатом: чудесный завтрак, полдник или перекус для пикника
Как массаж помогает остановить выпадение волос: секреты и техники
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Мрачные реалии: более половины бедного населения мира — дети

Белоруссия назвала свою роль в преодолении продовольственного кризиса

1:20
Экономика

Белоруссия готова внести значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, что подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко на заседании 45-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (МПА АСЕАН) в Лаосе.

Белоруссия назвала свою роль в преодолении продовольственного кризиса
Фото: Openverse by User 699, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что Белоруссия, являясь одним из ведущих экспортеров удобрений и продовольствия, способна сыграть ключевую роль в преодолении мирового продовольственного кризиса.

По его мнению, внешнее давление, вмешательство во внутренние дела суверенных государств и глобальные конфликты создают барьеры для достижения Целей устойчивого развития и тормозят инклюзивный экономический рост. Сергеенко также призвал к поддержке объединительных инициатив, таких как Евразийская хартия многообразия и многополярности, предложенная Президентом Беларуси, которая направлена на создание новой системы коллективной безопасности, сообщает ТАСС.

Важным аспектом выступления стало предложение Белоруссии к открытому диалогу и установлению взаимовыгодных связей между странами АСЕАН и Евразийским экономическим союзом, что, по мнению Сергеенко, может способствовать укреплению международного сотрудничества и стабильности.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Узнайте, как из косточки мандарина создать плодоносящее дерево на подоконнике
Садоводство, цветоводство
Узнайте, как из косточки мандарина создать плодоносящее дерево на подоконнике Аудио 
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Садоводство, цветоводство
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома Аудио 
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Еда и рецепты
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Песочное печенье на кефире: один из самых простых рецептов, которые только можно придумать
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Диетические оладьи из кабачков: готовятся вообще без муки и запекаются в духовке
Предотвратите гибель клубники: действенные способы защиты от холодов
Предотвратите гибель клубники: действенные способы защиты от холодов
Последние материалы
Как массаж помогает остановить выпадение волос: секреты и техники
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Мрачные реалии: более половины бедного населения мира — дети
Дочь Филиппа Киркорова напугала подписчиков жутким постом: где мои деньги
Как морщины помогают слонам в повседневной жизни
Белоруссия назвала свою роль в преодолении продовольственного кризиса
Уникальные транспортные средства, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса
Фитнес-тренер раскрыла, какое влияние оказывает телосложение на наличие талии
Кулинарное спасение: простое и вкусное блюдо из картофеля, фарша и помидоров
Китай вводит новые правила экспорта товаров двойного назначения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.