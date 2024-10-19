Китай вводит новые правила экспорта товаров двойного назначения

Премьер Госсовета КНР Ли Цян подписал положения, регулирующие экспорт товаров двойного назначения, которые вступят в силу 1 декабря 2024 года.
В новом документе указано, что товары двойного назначения — это предметы, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, включая технологии и услуги, связанные с оружием массового поражения и его средствами доставки.
Важным аспектом правил является обязательство предотвращать ущерб безопасности и интересам государства при экспорте таких товаров. Документ подчеркивает, что экспорт товаров двойного назначения будет подлежать строгому контролю и лицензированию.
Это часть усилий Китая по повышению прозрачности и стандартизации политики экспортного контроля, что позволит улучшить контроль за передовыми технологиями и снизить риски, связанные с международной безопасностью.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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