Китай вводит новые правила экспорта товаров двойного назначения

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер Госсовета КНР Ли Цян подписал положения, регулирующие экспорт товаров двойного назначения, которые вступят в силу 1 декабря 2024 года.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

В новом документе указано, что товары двойного назначения — это предметы, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, включая технологии и услуги, связанные с оружием массового поражения и его средствами доставки.

Важным аспектом правил является обязательство предотвращать ущерб безопасности и интересам государства при экспорте таких товаров. Документ подчеркивает, что экспорт товаров двойного назначения будет подлежать строгому контролю и лицензированию.

Это часть усилий Китая по повышению прозрачности и стандартизации политики экспортного контроля, что позволит улучшить контроль за передовыми технологиями и снизить риски, связанные с международной безопасностью.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.