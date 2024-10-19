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Банк России оштрафовал Совкомбанк за сокрытие информации

0:59
Экономика

Центральный банк России принял решение о привлечении Совкомбанка к административной ответственности за нарушение требований к ведению кредитной истории.

Нарушение связано с невыполнением обязательств по представлению исправленных данных, касающихся кредитных историй клиентов, в бюро кредитных историй, что регламентируется статьей 15.26.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штрафы: от 2 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. В случае с Совкомбанком, санкции налагаются на банк как на юридическое лицо, что означает штраф в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу и, вероятно, может быть оспорено банком в дальнейшем. Ожидается, что банк предпримет шаги для урегулирования ситуации.

Уточнения

Совкомба́нк — российский частный универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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