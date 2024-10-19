Зарубежные инвесторы начинают возвращаться на рынок России

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иностранные инвесторы снова проявляют интерес к российскому рынку, который оставался вне их внимания на протяжении последних полутора лет, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, ссылаясь на позитивный сигнал — решение Международного валютного фонда включить Россию в свои материалы.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

В последние недели начались контакты с инвесторами, что Шулаков оценивает как первые шаги к возможному возвращению иностранных вложений. Однако он подчеркнул, что российский рынок сегодня доступен лишь ограниченному числу профессионалов, поскольку крупные западные банки покинули страну. Это усложняет доступ к информации и требует дополнительных усилий для привлечения внимания, передает РБК.

Тем не менее, как отметил Шулаков, несмотря на ограничения, существуют возможности для общения с потенциальными инвесторами, и уже имеются положительные отзывы.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).



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