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Зарубежные инвесторы начинают возвращаться на рынок России

0:57
Экономика

Иностранные инвесторы снова проявляют интерес к российскому рынку, который оставался вне их внимания на протяжении последних полутора лет, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, ссылаясь на позитивный сигнал — решение Международного валютного фонда включить Россию в свои материалы.

Зарубежные инвесторы начинают возвращаться на рынок России
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

В последние недели начались контакты с инвесторами, что Шулаков оценивает как первые шаги к возможному возвращению иностранных вложений. Однако он подчеркнул, что российский рынок сегодня доступен лишь ограниченному числу профессионалов, поскольку крупные западные банки покинули страну. Это усложняет доступ к информации и требует дополнительных усилий для привлечения внимания, передает РБК.

Тем не менее, как отметил Шулаков, несмотря на ограничения, существуют возможности для общения с потенциальными инвесторами, и уже имеются положительные отзывы.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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