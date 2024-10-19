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Сбербанк вошёл в топ мировых лидеров на рынке эквайринга

0:58
Экономика

Сбербанк признан одним из мировых лидеров на рынке эквайринга, системы, обеспечивающей прием оплаты товаров и услуг банковскими картами.

Сбербанк вошёл в топ мировых лидеров на рынке эквайринга
Фото: Openverse by IvanA, CC BY-SA 4.0

Согласно данным Nilson Report, за 2023 год Сбер занял 9,1% всех транзакций в мире, укрепив свои позиции и уступив лишь 1 процентный пункт мировому лидеру — JPMorgan Chase. На третьем месте расположилась международная платежная система Worldpay.

Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что успешное развитие эквайринговых сервисов — результат доверия клиентов. За прошлый год с помощью сервисов Сбера было проведено более 47 миллиардов операций. Греф также подчеркнул, что банк продолжает инвестировать в технологии, чтобы сделать сервисы еще более удобными и безопасными для пользователей по всему миру.

Уточнения

Эква́йринг (от англ. acquire «приобретать, получать») — возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами.

«Сберба́нк» (полное наименование — Публи́чное акционе́рное о́бщество «Сбербанк Росси́и», зарегистрированная торговая марка «Сбер») — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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