Рынок нефтехимии Индии готов к скачку до $300 млрд

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нефтехимический сектор Индии, который оценивается в $220 млрд, ожидает значительного роста до $300 млрд к 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bardot, CC BY-SA 4.0

Правительство планирует привлечь $87 млрд инвестиций в течение следующего десятилетия, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос на нефтехимию.

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури отметил, что потребление нефтехимических продуктов на душу населения в Индии значительно ниже, чем в развитых странах, что предоставляет значительные возможности для дальнейшего развития.

В настоящее время страна ежегодно потребляет 25-30 млн тонн нефтехимической продукции и активно развивает свой сектор, наряду с Китаем и странами Ближнего Востока. Несмотря на глобальные усилия по переходу к "зеленой" энергетике, Индия стремится обеспечить переработку нефти на долгие годы вперед.

Такие индийские государственные компании, как Nayara Energy и Haldia Petrochemicals, уже объявили о планах увеличить производство, а компании Haldia, ONGC и BPCL готовы вложить $45 млрд. Ожидается, что еще $100 млрд инвестиций помогут стране удовлетворить спрос и приблизиться к низкоуглеродному будущему. По прогнозам, к 2030 году объем производства нефтехимической продукции в Индии увеличится с 29,6 млн тонн до 46 млн тонн.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.



Рост — процесс увеличения какого-либо качества со временем.



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