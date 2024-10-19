Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетические оладьи из кабачков: готовятся вообще без муки и запекаются в духовке
Сбербанк вошёл в топ мировых лидеров на рынке эквайринга
Как почистить зеркало в ванной, не оставив ни одного пятна
Автомобили: надежность или необходимость обновления
Подоконник вместо грядки: как получать обильный урожай салата дома
Как берёзовый сок укрепляет иммунитет и защищает от болезней
Дзюба признался, что пока не знает, насколько серьёзна его травма, которую он получил, играя с "Зенитом"
Растения в спальне: как улучшить здоровье с помощью зелёных помощников
Биотехнологии захватывают новые отрасли в России

Рынок нефтехимии Индии готов к скачку до $300 млрд

1:35
Экономика

Нефтехимический сектор Индии, который оценивается в $220 млрд, ожидает значительного роста до $300 млрд к 2025 году.

Рынок нефтехимии Индии готов к скачку до 0 млрд
Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bardot, CC BY-SA 4.0

Правительство планирует привлечь $87 млрд инвестиций в течение следующего десятилетия, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос на нефтехимию.

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури отметил, что потребление нефтехимических продуктов на душу населения в Индии значительно ниже, чем в развитых странах, что предоставляет значительные возможности для дальнейшего развития.

В настоящее время страна ежегодно потребляет 25-30 млн тонн нефтехимической продукции и активно развивает свой сектор, наряду с Китаем и странами Ближнего Востока. Несмотря на глобальные усилия по переходу к "зеленой" энергетике, Индия стремится обеспечить переработку нефти на долгие годы вперед.

Такие индийские государственные компании, как Nayara Energy и Haldia Petrochemicals, уже объявили о планах увеличить производство, а компании Haldia, ONGC и BPCL готовы вложить $45 млрд. Ожидается, что еще $100 млрд инвестиций помогут стране удовлетворить спрос и приблизиться к низкоуглеродному будущему. По прогнозам, к 2030 году объем производства нефтехимической продукции в Индии увеличится с 29,6 млн тонн до 46 млн тонн.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.

Рост — процесс увеличения какого-либо качества со временем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Садоводство, цветоводство
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся Аудио 
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Авто
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка
Советы
Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка Аудио 
Популярное
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали

Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.

Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Самолёт Ан-26. Легендарный универсальный транспортник советской закалки Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова
Последние материалы
Как берёзовый сок укрепляет иммунитет и защищает от болезней
Дзюба признался, что пока не знает, насколько серьёзна его травма, которую он получил, играя с "Зенитом"
Растения в спальне: как улучшить здоровье с помощью зелёных помощников
Биотехнологии захватывают новые отрасли в России
Как не ошибиться с размером при онлайн-шопинге
Тушеные кабачки с помидорами на сковороде: лёгкий гарнир к любому блюду из мяса или рыбы
В Великом Устюге планируют принять более 400 тысяч гостей в зимнем сезоне
Эстетика авто: как выбрать модель с лучшим дизайном
Не допустите проблем с урожаем: как правильно ухаживать за яблонями этой осенью
Когда пора стричь когти? Смотрите на то, как пёс ходит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.