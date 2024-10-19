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Китай и Индия стали центрами теневой торговли российской нефтью

1:00
Экономика

В последние годы Китай и Индия стали ключевыми игроками в торговле российской нефтью, несмотря на западные санкции, сообщает ZeroHedge.

Китай и Индия стали центрами теневой торговли российской нефтью
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

Согласно новому докладу Валдайского клуба "BRICS+ Energy: Двигатель нового мирового порядка", российская нефть перенаправлена с европейских рынков на азиатские в связи с санкциями G7.

Основной спрос на российскую нефть в 2023 году сформировали Китай и Индия. По данным доклада, поставки нефти в Индию за этот период увеличились в 18 раз, а в Китай — на треть.

Эксперты отмечают, что теневые флоты танкеров, перевозящих российскую нефть, активно используются для обхода санкций. Индия играет важную роль в этом процессе: российская нефть перерабатывается на индийских заводах и отправляется обратно в Европу, что подрывает усилия G7 по ограничению российского экспорта.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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