Экономическая сила БРИКС растёт благодаря взаимодействию с Африкой

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Влияние стран БРИКС на глобальную экономику значительно усиливается на фоне роста числа участников объединения и укрепления связей с Африкой.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Издание Herald подчеркивает, что расширение БРИКС ведет к постепенному ослаблению роли доллара, что проявляется в намерении стран блока уйти от использования платежных систем Visa, Mastercard и SWIFT. В ближайшее время эти изменения могут усилить продовольственную безопасность и укрепить влияние БРИКС на мировую торговлю.

Газета отмечает, что в 2024 году ожидается рост экономики стран БРИКС на 4,5%. Страны блока уже обеспечивают 32% мирового ВВП и 18% глобального товарооборота, при этом их роль как глобального инвестора продолжает расти.

Особенно важной становится роль БРИКС в Африке, где объединение видит огромный потенциал для инвестиций, поскольку этот регион представляет собой рынок с более чем миллиардом потенциальных потребителей. Финансовая нестабильность развитых стран мотивирует страны БРИКС активнее вкладывать в экономики развивающихся стран для диверсификации рисков.

Приведенное в статье мнение также подчеркивает, что БРИКС создает условия для многополярного экономического мира, бросая вызов доминированию Запада и способствуя появлению новых экономических парадигм.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.



А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.