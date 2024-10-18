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Экономическая сила БРИКС растёт благодаря взаимодействию с Африкой

1:29
Экономика

Влияние стран БРИКС на глобальную экономику значительно усиливается на фоне роста числа участников объединения и укрепления связей с Африкой.

Экономическая сила БРИКС растёт благодаря взаимодействию с Африкой
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Издание Herald подчеркивает, что расширение БРИКС ведет к постепенному ослаблению роли доллара, что проявляется в намерении стран блока уйти от использования платежных систем Visa, Mastercard и SWIFT. В ближайшее время эти изменения могут усилить продовольственную безопасность и укрепить влияние БРИКС на мировую торговлю.

Газета отмечает, что в 2024 году ожидается рост экономики стран БРИКС на 4,5%. Страны блока уже обеспечивают 32% мирового ВВП и 18% глобального товарооборота, при этом их роль как глобального инвестора продолжает расти.

Особенно важной становится роль БРИКС в Африке, где объединение видит огромный потенциал для инвестиций, поскольку этот регион представляет собой рынок с более чем миллиардом потенциальных потребителей. Финансовая нестабильность развитых стран мотивирует страны БРИКС активнее вкладывать в экономики развивающихся стран для диверсификации рисков.

Приведенное в статье мнение также подчеркивает, что БРИКС создает условия для многополярного экономического мира, бросая вызов доминированию Запада и способствуя появлению новых экономических парадигм.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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