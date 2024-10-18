Три танкера вошли в теневой флот России благодаря сделке в ОАЭ

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Matias Ship Management, недавно созданная в Дубае, приобрела три танкера для транспортировки сжиженного природного газа, предположительно российского происхождения, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, CC BY 3.0

В сентябре были куплены танкеры Velikiy Novgorod, Pskov и La Perouse, которые ранее принадлежали "Газпрому" и "Совкомфлоту". Эти танкеры вошли в так называемый "теневой флот" — флот судов, которые используются для обхода международных санкций.

Особенность Matias Ship Management в том, что она зарегистрирована по адресу, который делит с другой компанией, Nur Global Shipping, также подозреваемой в помощи России с расширением теневого флота. Этот адрес расположен в офисном пространстве отеля Meydan, находящегося в зоне свободной торговли Дубая. Данная зона ранее подвергалась критике за отсутствие прозрачности, что вызывает дополнительные вопросы о целях и деятельности этих компаний. Компании, подобные Matias, часто используются для скрытых операций с танкерами в ОАЭ.

Уточнения

Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.



Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



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