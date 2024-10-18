МВФ поддержал Украину очередным кредитом на $1,1 млрд

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новый транш Украине в размере $1,1 млрд по линии механизма расширенного кредитования (EFF).
Это решение стало результатом пятого обзора украинской экономики, который подтвердил выполнение Киевом всех экономических критериев. В общей сложности, с начала программы в марте 2023 года, Украина получила $8,7 млрд.
Экономическая ситуация в стране оказалась более устойчивой, чем ожидалось, благодаря росту и умеренной инфляции, однако прогноз на вторую половину 2024 года и 2025 год ухудшился из-за продолжающегося конфликта. Прогноз перспектив украинской экономики остается "исключительно неопределенным".
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что общий объем внешнего финансирования Украины может достичь $187 млрд в течение четырехлетнего периода программы.
Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.
Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.
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