Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ООН размышляет о новой резолюции по Газе: поиск путей к прекращению огня
Три танкера вошли в теневой флот России благодаря сделке в ОАЭ
Воздушная тревога над Украиной: продолжение ударов по инфраструктуре
Зеленский бежал: Порошенко заявил, что в первые дни СВО власть Украины скрывалась в бункерах
Останки древних кораблей нашли на месте захоронения викингов в Швеции
Жестокие авиаудары Израиля по Газе: По меньшей мере 30 погибших в лагере Джебалия
Задержанный в Швеции русскоязычный мужчина экстрадирован в Бельгию по подозрению в терроризме
Воздушные удары по Йемену: США и Великобритания наносят ответный удар по хуситам
Почтение памяти: в Сербии заявили, что никогда не забудят подвиг советских войнов

МВФ поддержал Украину очередным кредитом на $1,1 млрд

1:11
Экономика

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новый транш Украине в размере $1,1 млрд по линии механизма расширенного кредитования (EFF).

МВФ поддержал Украину очередным кредитом на ,1 млрд
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Это решение стало результатом пятого обзора украинской экономики, который подтвердил выполнение Киевом всех экономических критериев. В общей сложности, с начала программы в марте 2023 года, Украина получила $8,7 млрд.

Экономическая ситуация в стране оказалась более устойчивой, чем ожидалось, благодаря росту и умеренной инфляции, однако прогноз на вторую половину 2024 года и 2025 год ухудшился из-за продолжающегося конфликта. Прогноз перспектив украинской экономики остается "исключительно неопределенным".

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что общий объем внешнего финансирования Украины может достичь $187 млрд в течение четырехлетнего периода программы.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Авто
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения Аудио 
Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка
Советы
Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка Аудио 
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Садоводство, цветоводство
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне Аудио 
Популярное
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали

Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.

Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Самолёт Ан-26. Легендарный универсальный транспортник советской закалки Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Последние материалы
Биополимеры из сточных вод изменят мировую промышленность
Основы севооборота: как чередование культур помогает восстановить и сохранить плодородие почвы
МВФ поддержал Украину очередным кредитом на $1,1 млрд
Оптимальная температура зимой в автомобиле: важное для комфортной поездки
Обновление кожи без макияжа: простые рекомендации на неделю
Учёные создали ранозаживляющие повязки
CAS отверг апелляцию "Барсы" на штраф от УЕФА
Почему белки прыгают быстрее с гибких веток
Катя Гордон назвала Шамана барыгой из-за регистрации личного бренда певца
Германия против: Зеленский заявил, что ФРГ не хочет видеть Украину в НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.