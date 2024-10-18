В Татарстане снизилась стоимость АИ-95: почему это выгодно поставщикам бензина

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Снижение стоимости бензина АИ-95 в Татарстане выгодно не только автовладельцам, но и поставщикам, рассказал inkazan.ru президент Ассоциации нефтепродуктообеспечения Татарстана Ирек Сулейманов.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Он отметил, что поставщики топлива никогда не настаивают на высокой стоимости бензина и по возможности снижают цены, чтобы привлечь покупателей.

"Нам нужна стабильность", — подчеркнул Сулейманов.

При этом есть ценовой порог, ниже которого опуститься нельзя, добавил президент ассоциации.

Издание отмечает, что за неделю в Татарстане подорожали все виды бензина, кроме АИ-95. Сейчас минимальная цена на горючее составляет 51 рубль за литр.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.



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