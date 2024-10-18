В Татарстане снизилась стоимость АИ-95: почему это выгодно поставщикам бензина

Снижение стоимости бензина АИ-95 в Татарстане выгодно не только автовладельцам, но и поставщикам, рассказал inkazan.ru президент Ассоциации нефтепродуктообеспечения Татарстана Ирек Сулейманов.
Он отметил, что поставщики топлива никогда не настаивают на высокой стоимости бензина и по возможности снижают цены, чтобы привлечь покупателей.
"Нам нужна стабильность", — подчеркнул Сулейманов.
При этом есть ценовой порог, ниже которого опуститься нельзя, добавил президент ассоциации.
Издание отмечает, что за неделю в Татарстане подорожали все виды бензина, кроме АИ-95. Сейчас минимальная цена на горючее составляет 51 рубль за литр.
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.
Татарста́н (тат. Татарстан), или Респу́блика Татарста́н (тат. Татарстан Республикасы) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.