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Общественный форум-диалог по атомной энергетике прошёл в рамках форума в Минске

2:59
Экономика

В столице Белоруссии прошёл форум-диалог Общественного совета ГК "Росатом" в рамках энергетического и экологического форума. Его участниками стали топ-менеджеры ГК, представители профильных ведомств Белоруссии и органов госвласти России, волонтёры, учёные и представители общественности.

Общественный форум-диалог по атомной энергетике прошёл в рамках форума в Минске
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Adam Dohnálek, CC BY-SA 3.0

На площадке форума в течение нескольких дней эксперты обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества между странами, безопасность ядерных технологий для экологии, положительные социально-экономические изменения.

"Алексей Лихачев очень точно сказал, что корпорация работает на всю экономику страны. … создавая новые производства и заботясь о развитии атомных городов, "Росатом” показывает пример взаимодействия с людьми, живущими в атомных городах", — отметил депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр.

Политик привёл в пример свой родной город Обнинск, который отвечает самым высоким критериям по качеству жизни. Он подчеркнул, что важно развивать опыт "Росатома" по взаимодействию с властями, также он будет полезен и коллегам из страны-партнёра.

На форуме затрагивались вопросы формирования экологической культуры, утилизации отходов, обсуждались нюансы в работе с молодежью, общественниками.

В частности, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Андрей Лебедев рассказал об участии "Росатома" в достижении национальной цели "Экологическое благополучие". Другой участник форума рассказал о проведении экспертизы безопасности в ядерной сфере. Также о радиационной безопасности на электростанции в Белоруссии поведал участникам главный инженер Анатолий Бондарь.

Профессор МГИМО Юлия Зворыкина отметила, что будущее — за атомной энергетикой, она позволит реализовать все программы, связанные с цифровизацией, откроет новые возможности внедрения биотехнологий, требующих огромных затрат энергии.

Директор департамента по взаимодействию с регионами "Росатома" Марина Кирдакова также подчеркнула, что форум-диалог стал особенной площадкой, объединившей как экспертов, так и общественников и депутатов. Она напомнила, что сейчас реализуется более полусотни совместных проектов у России с Белоруссией. Теперь же на площадке был сформирован задел на будущее, который будет способствовать удержанию технологического лидерства.

Общественный совет "Росатома" проводит подобные форумы-диалоги в течение 15 лет, это площадка для обсуждений и обмена опытом в ядерной сфере, также она способствует повышению интереса общественности к экопроектам. Ранее мероприятие проводилось в Венгрии, Санкт-Петербурге и Москве, Минск стал новой международной площадкой.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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