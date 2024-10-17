Основательница Wildberries рассказала о том, как у неё хотели отобрать бизнес

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Татьяна Ким, основательница Wildberries, рассказала о сложностях в отношениях с мужем и о том, как она стала жертвой абьюза. Она объявила о разводе и признала, что между ними возникли серьёзные конфликты из-за бизнеса.

Фото: flickr.com by Gwan Kho, CC BY-SA 2.0

В интервью "Ведомостям" Ким поделилась, что её пытались насильно увезти и заставить переписать компанию на мужа. Были случаи, когда Татьяну пытались забрать силой и заставить изменить собственность бизнеса. Сейчас у мужа нет другого выхода, как следовать тому пути, который он выбрал, — отметила основательница Wildberries..

На женском форуме BeWoman в Алма-Ате Ким рассказала о том, как страдала от абьюза в браке. Она вспомнила, как близкие люди напоминали ей о случаях, когда в прошлом женщина убегала с детьми от мужа или когда происходили разрушения в доме.

Многие спрашивали Татьяну, как можно было так долго терпеть насилие. Но это не произошло за один день. Ким считает, что это связано с тем, что у людей есть внутренняя сила выносливости, которая передается через поколения.

Уточнения

Wildberries (Ва́йлдберриз Уа́йлдберрис, Ва́йлдберрис; букв. «Дикие ягоды») — российский маркетплейс. Основан в 2004 году Владиславом Бакальчуком и Татьяной Ким.





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