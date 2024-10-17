Евросоюз теряет производство из-за отказа от российских энергоресурсов

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Энергоемкие отрасли Евросоюза столкнулись с серьезными проблемами из-за отказа от российских энергоносителей. Это привело к сокращению объемов производства на 10-15%, что усугубляется высокими затратами на энергию и необходимостью финансирования новых инфраструктурных проектов.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что ЕС был вынужден перераспределять значительные финансовые ресурсы на энергетические субсидии и строительство систем для импорта СПГ. Падение промышленного производства в еврозоне составило 2,2% с июля 2023 года, а наиболее сильный спад был зафиксирован в Венгрии, Германии, Италии и Франции, сообщает РИА Новости.

Ситуация усугубляется тем, что цены на энергоносители в ЕС в два раза выше, чем в США и Китае. Стоимость газа выросла до $450 за тысячу кубометров, а СПГ — до $3000. Высокие энергетические затраты уже привели к закрытию значительной части химической промышленности, в частности азотных производств. В Германии проблемы также обостряются планами Volkswagen закрыть два автозавода, с возможным переносом производства в США, где цены на энергоносители ниже, а государственные субсидии привлекательнее для бизнеса.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



Энергетические ресурсы — это все источники разнообразных видов энергии, доступные для промышленного и бытового использования в энергетике.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.