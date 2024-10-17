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Российские товары постепенно захватывают рынок Индии

1:16
Экономика

Импорт товаров из России в Индию в первом полугодии 2024-2025 финансового года вырос до $32,18 млрд, превысив показатели прошлого года ($30,43 млрд за тот же период), стало известно из пресс-релиза Министерства торговли и экономического развития Индии.

Российские товары постепенно захватывают рынок Индии
Фото: commons.wikimedia.org by Pogaface, CC BY-SA 3.0

Россия продолжает удерживать позиции среди ключевых торговых партнеров Индии, занимая четвертое место по общему объему торговли после США, Китая и ОАЭ.

Крупнейшим импортером товаров в Индию остается Китай с объемом поставок на $56,29 млрд, а на втором месте — Соединенные Штаты, чей экспорт в Индию достиг $40,38 млрд. В целом уровень двусторонней торговли между Индией и Россией в прошлом финансовом году, завершившемся 31 марта 2024 года, увеличился в 1,8 раза, достигнув $65,7 млрд. К 2030 году Москва и Нью-Дели поставили цель увеличить объем товарооборота до $100 млрд.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.

Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, произведённый для продажи.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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