Газовый актив Севастополя вернулся в руки России

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

17 октября ПАО "Севастопольгаз", ранее принадлежавшее украинским олигархам, было официально передано в собственность Российской Федерации, сообщил Губернатор Севастополя Михаил Развожаев через свой Telegram-канал.

Фото: freepik.com by fanjianhua, PDM

Решение о передаче было принято на закрытом заседании правительства Севастополя. На предприятии временно назначена администрация, состоящая из сотрудников местного ГУП "Севастопольгаз".

Как отметил Развожаев, назначенные специалисты хорошо понимают работу компании и контролируют все процессы, что позволило обеспечить её стабильное функционирование. Также губернатор выразил благодарность директору ФСБ Александру Бортникову, генеральному прокурору Игорю Краснову и другим представителям силовых ведомств, отметив их важную роль в успешной передаче предприятия. Развожаев подчеркнул, что без их содействия реализация этой задачи была бы невозможной.

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