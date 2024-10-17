Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жасмин заявила, что будет гордиться статусом бабушки
Исследование: фруктовая диета усиливает иммунитет против вирусов
Астрономы раскрыли тайну звёздных формирований во Вселенной
Туристы под угрозой: оспа обезьян распространяется по Африке
Советы по садоводству: почему нужно отпугивать бездомных животных
Россияне предпочитают искать мастеров для ремонта на основании рекомендаций знакомых
Безопасность шиномонтажа: 4 ключевых момента, которые нельзя пропустить
Как современные фрукты могут навредить здоровью: что нужно знать
Внедорожник Tank 300 получил 2,4-литровый дизель от Haval H9

Страховщики отказываются платить за ущерб Северному потоку

1:00
Экономика

Компания Nord Stream AG, оператор газопровода "Северный поток", не согласилась с выводами страховщиков Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance, сообщает РБК.

Страховщики отказываются платить за ущерб Северному потоку
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, CC BY-SA 4.0

Страховщики утверждают, что вмятина на одной из труб возникла вследствие взрывов, которые произошли в сентябре 2022 года. Nord Stream настаивает на том, что, согласно условиям страхования, она имеет право на компенсацию в размере €380 млн за ущерб от взрывов и еще €190 млн за вмятину, которая рассматривается как отдельное страховое событие.

Страховые компании, в свою очередь, отрицают обязанность производить выплаты, так как газопровод пострадал из-за военных действий, связанных с конфликтом России и Украины. Этот тип рисков, по их мнению, не входит в условия страхового покрытия.

Сейчас дело рассматривается в Высоком суде Лондона.

Уточнения

Страхо́вщик (англ. Insurer) — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности, выданную органом страхового надзора и принимающее на себя по договору страхования за определённое вознаграждение (страховая премия) обязательство возместить страхователю или другому лицу, в пользу которого заключено страхование (выгодоприобретателю), убытки, возникшие в результате наступления страховых случаев, обусловленных в договоре.

Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Еда и рецепты
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее Аудио 
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Садоводство, цветоводство
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные Аудио 
Специалисты успешно протестировали российские микроконтроллеры на отечественной платформе
Наука и техника
Специалисты успешно протестировали российские микроконтроллеры на отечественной платформе Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле Дмитрий Плотников На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Последние материалы
Жасмин заявила, что будет гордиться статусом бабушки
Исследование: фруктовая диета усиливает иммунитет против вирусов
Астрономы раскрыли тайну звёздных формирований во Вселенной
Туристы под угрозой: оспа обезьян распространяется по Африке
Советы по садоводству: почему нужно отпугивать бездомных животных
Россияне предпочитают искать мастеров для ремонта на основании рекомендаций знакомых
Страховщики отказываются платить за ущерб Северному потоку
Безопасность шиномонтажа: 4 ключевых момента, которые нельзя пропустить
Как современные фрукты могут навредить здоровью: что нужно знать
Внедорожник Tank 300 получил 2,4-литровый дизель от Haval H9
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.