Страховщики отказываются платить за ущерб Северному потоку

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Nord Stream AG, оператор газопровода "Северный поток", не согласилась с выводами страховщиков Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance, сообщает РБК.

Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, CC BY-SA 4.0

Страховщики утверждают, что вмятина на одной из труб возникла вследствие взрывов, которые произошли в сентябре 2022 года. Nord Stream настаивает на том, что, согласно условиям страхования, она имеет право на компенсацию в размере €380 млн за ущерб от взрывов и еще €190 млн за вмятину, которая рассматривается как отдельное страховое событие.

Страховые компании, в свою очередь, отрицают обязанность производить выплаты, так как газопровод пострадал из-за военных действий, связанных с конфликтом России и Украины. Этот тип рисков, по их мнению, не входит в условия страхового покрытия.

Сейчас дело рассматривается в Высоком суде Лондона.

Уточнения

Страхо́вщик (англ. Insurer) — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности, выданную органом страхового надзора и принимающее на себя по договору страхования за определённое вознаграждение (страховая премия) обязательство возместить страхователю или другому лицу, в пользу которого заключено страхование (выгодоприобретателю), убытки, возникшие в результате наступления страховых случаев, обусловленных в договоре.



Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.