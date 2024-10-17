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Wildberries сжигает мосты: ретейлер разорвал контракт с бизнесом Бакальчука

0:54
Экономика

Онлайн-ретейлер Wildberries разорвал соглашения на строительство с компанией "ВБ Девелопмент", принадлежащей Владиславу Бакальчуку.

Wildberries сжигает мосты: ретейлер разорвал контракт с бизнесом Бакальчука
Фото: Openverse by RG72, CC BY-SA 4.0

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ, причиной расторжения стали систематические нарушения сроков и одностороннее приостановление работ по строительству объектов. "ВБ Девелопмент" выступала техническим заказчиком по данным контрактам, однако из-за срыва сроков Wildberries решила прекратить сотрудничество.

При этом Wildberries подчеркнул, что "ВБ Девелопмент" не обладает правами на земельные участки и объекты строительства, что делает их вмешательство невозможным.

Для завершения работ ретейлер уже заключил соглашения с новым техническим заказчиком, чтобы своевременно закончить проект.

Уточнения

Wildberries (Ва́йлдберриз Уа́йлдберрис, Ва́йлдберрис; букв. «Дикие ягоды») — российский маркетплейс.

Владислав Сергеевич Бакальчу́к (род. 24 февраля 1977, Люберцы, Московская область) — российский предприниматель, сооснователь маркетплейса Wildberries.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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