Wildberries сжигает мосты: ретейлер разорвал контракт с бизнесом Бакальчука

Онлайн-ретейлер Wildberries разорвал соглашения на строительство с компанией "ВБ Девелопмент", принадлежащей Владиславу Бакальчуку.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ, причиной расторжения стали систематические нарушения сроков и одностороннее приостановление работ по строительству объектов. "ВБ Девелопмент" выступала техническим заказчиком по данным контрактам, однако из-за срыва сроков Wildberries решила прекратить сотрудничество.
При этом Wildberries подчеркнул, что "ВБ Девелопмент" не обладает правами на земельные участки и объекты строительства, что делает их вмешательство невозможным.
Для завершения работ ретейлер уже заключил соглашения с новым техническим заказчиком, чтобы своевременно закончить проект.
Wildberries (Ва́йлдберриз Уа́йлдберрис, Ва́йлдберрис; букв. «Дикие ягоды») — российский маркетплейс.
Владислав Сергеевич Бакальчу́к (род. 24 февраля 1977, Люберцы, Московская область) — российский предприниматель, сооснователь маркетплейса Wildberries.
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