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Попытки США украсть активы РФ заставили мир пересмотреть отношение к доллару

1:21
Экономика

В сентябре 2024 года Джанет Йеллен, министр финансов США, выступила на конференции по казначейскому рынку, где рассказала о рисках в банковской системе и на рынке казначейских бумаг.

Попытки США украсть активы РФ заставили мир пересмотреть отношение к доллару
Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

Однако её речь носила явный политический подтекст. Йеллен намекнула, что действия Дональда Трампа, особенно в связи с событиями 6 января 2021 года, представляют угрозу для правопорядка и могут дестабилизировать финансовую систему. Это часть стратегии администрации Байдена, направленной на дискредитацию Трампа, отмечает издание ZeroHedge.

Парадоксально, но именно Йеллен может стать угрозой для американской экономики. Она пытается незаконно конфисковать $300 миллиардов в казначейских бумагах, принадлежащих России, чтобы использовать их для помощи Украине. Эти действия ускоряют стремление стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) создать собственную валюту, которая могла бы конкурировать с долларом.

Попытки Йеллен подорвать доверие к американским казначейским бумагам и незаконное вмешательство в российские активы уже оказывают влияние на глобальные финансы. Это стимулирует интерес стран к золоту как альтернативе доллару.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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