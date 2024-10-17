Ураган Милтон и засуха в Бразилии привели к резкому росту цен на сок

Рынок замороженного концентрированного апельсинового сока (OJ) в Нью-Йорке приближается к новым рекордным значениям из-за критического снижения запасов апельсинов в США и Бразилии.
Последствия урагана Милтон, обрушившегося на Флориду, значительно ухудшили ситуацию, уничтожив более трех миллионов коробок апельсинов, что делает предстоящий урожай худшим за последние сто лет. Проблемы, вызванные предыдущими ураганами, заморозками и болезнями, только усугубились. Согласно прогнозам, производство апельсинов в США достигнет исторического минимума.
Цены на апельсиновый сок подскочили до $5 за фунт — рост на 433% по сравнению с уровнями времен пандемии. В условиях дефицита, вызванного потерями во Флориде и засухой в Бразилии, рынок сока оказался в критическом положении. Бразилия, которая является крупнейшим поставщиком OJ, также испытывает серьезные трудности из-за самой сильной за 50 лет засухи и распространения заболеваний. Это может привести к еще большему росту цен в супермаркетах.
Эксперты предупреждают, что резкое сокращение поставок апельсинового сока, вкупе с общим ростом глобальной инфляции, усилит давление на потребительские цены, что особенно ощутимо на фоне глобального продовольственного кризиса.
Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных спелых плодов овощных или фруктовых культур.
За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды.
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