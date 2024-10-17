Ураган Милтон и засуха в Бразилии привели к резкому росту цен на сок

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок замороженного концентрированного апельсинового сока (OJ) в Нью-Йорке приближается к новым рекордным значениям из-за критического снижения запасов апельсинов в США и Бразилии.

Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info

Последствия урагана Милтон, обрушившегося на Флориду, значительно ухудшили ситуацию, уничтожив более трех миллионов коробок апельсинов, что делает предстоящий урожай худшим за последние сто лет. Проблемы, вызванные предыдущими ураганами, заморозками и болезнями, только усугубились. Согласно прогнозам, производство апельсинов в США достигнет исторического минимума.

Цены на апельсиновый сок подскочили до $5 за фунт — рост на 433% по сравнению с уровнями времен пандемии. В условиях дефицита, вызванного потерями во Флориде и засухой в Бразилии, рынок сока оказался в критическом положении. Бразилия, которая является крупнейшим поставщиком OJ, также испытывает серьезные трудности из-за самой сильной за 50 лет засухи и распространения заболеваний. Это может привести к еще большему росту цен в супермаркетах.

Эксперты предупреждают, что резкое сокращение поставок апельсинового сока, вкупе с общим ростом глобальной инфляции, усилит давление на потребительские цены, что особенно ощутимо на фоне глобального продовольственного кризиса.

Уточнения

Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных спелых плодов овощных или фруктовых культур.



За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды.



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