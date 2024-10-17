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Немецкую авиакомпанию оштрафовали на $4 млн за антисемитизм

0:59
Экономика

Власти США оштрафовали немецкую авиакомпанию Lufthansa на рекордные 4 млн долларов за дискриминацию пассажиров-евреев.

Немецкую авиакомпанию оштрафовали на млн за антисемитизм
Фото: flickr.com by Kiefer, CC BY-SA 2.0

Инцидент произошел в мае 2022 года, когда после перелета из Нью-Йорка во Франкфурт представителей еврейской общины сняли с рейса на основании нарушения масочного режима. Нарушителей было несколько, однако экипаж авиакомпании принял решение не допускать на следующий рейс всех, кто выглядел как ортодоксальные евреи — в результате рейс в Будапешт пропустили 128 человек.

Ситуация вызвала общественное возмущение, так как большинство пассажиров не имели друг с другом никакой связи, а пострадали из-за внешнего вида и религиозной принадлежности. Многих из них дискриминировали во время паломничества на могилу уважаемого в иудаизме ребе.

Ситуация была воспринята крайне негативно международной общественностью.

Уточнения

Deutsche Lufthansa AG, более известная как Lufthansa («Люфтганза») — национальный авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Air Lines и Austrian Airlines.

Антисемити́зм (нем. Antisemitismus) — нетерпимость, выражающаяся во враждебном отношении к евреям как к этнической группе или как к религиозной группе — к иудеям и их преследовании; идеология и политическое движение, направленные против евреев.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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