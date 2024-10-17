В России могут измениться правила оплаты электроэнергии для заводов

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минэнерго России планирует ввести принцип "бери или плати" для новых промышленных потребителей электроэнергии, сообщает ТАСС.

Фото: Линии электропередач Манитобы by Matt Wiebe, CC BY 2.0

Это значит, что оплата будет взиматься не по факту потребления, а на основании максимальной мощности, указанной при подключении к сети. Изменения затронут только новых потребителей с мощностью свыше 670 кВт и не затронут население. В ближайшие пять лет ожидается, что данная мера коснется около 50 ГВт новой подключенной мощности.

В Минэнерго поясняют, что инициатива связана с тем, что за последние 10 лет крупные потребители использовали в среднем лишь 40-45% своей максимальной мощности, а прирост фактического потребления составил менее 10%. Это приводит к тому, что пользователи с низким или нулевым потреблением не покрывают затраты на передачу электроэнергии, что негативно сказывается на сетевых компаниях.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



Фа́брика (от лат. fabrica — мастерская; заво́д) — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.



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