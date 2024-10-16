Бананы и картофель дорожают: что происходит на рынке продуктов?

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 8 по 14 октября 2024 года в России наблюдались изменения цен на плодоовощную продукцию и продукты питания.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Согласно данным Росстата, общая тенденция показала снижение цен на овощи на 0,2%. Значительно подешевели морковь на 1,9%, яблоки на 1,4%, а также свекла, капуста и помидоры. Однако цены на картофель и бананы выросли на 1,3%. Также отмечено повышение цен на масло сливочное, творог, сметану и молочные продукты на 0,5-1,4%. Растут цены на хлеб, макароны и мясные продукты, в том числе на говядину и свинину, но их рост не превысил 0,2%. В числе продуктов, на которые цены снизились, оказались овощные консервы для детского питания и мясо кур, сообщает РИА Новости.

Повышение стоимости коснулось также некоторых продуктов для детского питания и напитков, таких как водка и колбасы.

Общая картина демонстрирует разнонаправленные изменения цен на товары, однако большинство изменений незначительны.

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