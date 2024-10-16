Минсельхоз отказался от вмешательства в ценообразование на масло

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что меры государственного регулирования цен на сливочное масло вводить не планируется.

Фото: Adobe Stock by photocrew, PDM

На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам она пояснила, что молочная группа товаров обладает особыми нюансами, поэтому регулирование цен на нее нецелесообразно. Вместо этого планируется увеличить объемы производства молока с повышенной жирностью. По итогам 2024 года ожидается производство более 34 млн тонн молока, сообщает ТАСС.

Министерство сельского хозяйства, по данным пресс-службы, также рассматривает меры по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран для насыщения внутреннего рынка и стабилизации цен. Это решение связано с существенным ростом цен на масло в стране: за август и сентябрь 2024 года цены выросли на 7,98%, а с начала года — на 17,96%. За первую неделю октября зафиксировано повышение еще на 1,6%.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.



Ценообразование — установление цены на товар или услугу.



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