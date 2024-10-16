Италия вводит рекордный налог на биткоины: что за этим стоит?

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Италия планирует значительно повысить налог на прирост капитала в биткоинах с текущих 26% до 42%, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, CC BY 2.0

Это решение принято в рамках правительственных усилий по сокращению бюджетного дефицита, который по итогам прошлого года составил 7,4% от ВВП, что значительно превышает целевой показатель в 3% для стран Европейского союза. Замминистра финансов Маурицио Лео заявил, что данный шаг обусловлен активным распространением биткоина.

Итальянское правительство уже удвоило налог на зарубежные доходы для богатых иностранцев, и повышение налога на цифровые активы стало очередным шагом в этой стратегии.

Аналитики напоминают, что подобные меры ранее были приняты в Индии, что привело к оттоку местных инвесторов на офшорные платформы.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



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