Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытая не угроза: Иран не видит причин для беспокойства в размещении THAAD в Израиле
Никаких ударов: в США заявили, что не снимут ограничение по применению дальнобойного оружия
Йога: путешествие в мир гармонии и здоровья
Мезотерапия и биоревитализация: выберите лучший способ сохранить молодость
Ваша смородина стала мелкой: простые способы вернуть урожайность
3 способа продлить срок службы дворников и сэкономить на замене
Как сделать идеальные домашние пельмени: пошаговый рецепт
Песков сообщил, что у Путина нет проблем со здоровьем
Генетики определили группу крови с самым высоким риском преждевременного инсульта

Российско-китайский газопровод грозит избытком газа на мировом рынке

1:24
Экономика

В своем ежегодном отчете World Energy Outlook 2024 Международное энергетическое агентство (МЭА) обозначило российско-китайский газопровод "Сила Сибири — 2" как непредсказуемый фактор для мирового рынка газа.

Российско-китайский газопровод грозит избытком газа на мировом рынке
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Эксперты отмечают, что его запуск может привести к избытку газа на глобальном рынке к 2030 году. Прогнозируется увеличение мировых производственных мощностей сжиженного природного газа (СПГ) почти на 50%, с основными драйверами роста в лице США и Катара. Однако спрос на СПГ вырастет медленнее, чем предполагается, что приведет к снижению цен и усилению конкуренции среди поставщиков.

МЭА выражает сомнения в реализации проекта "Сила Сибири — 2", указывая на наличие достаточного объема газа для Китая из других источников. Кроме того, агентство считает, что Россия не сможет заменить утраченные объемы газа, которые ранее поставлялись в Европу.

Согласно прогнозам, экспорт российского газа в Китай до 2050 года может достичь лишь 60 млрд кубометров в год. В то же время, производство СПГ в России достигнет пика на уровне около 50 млрд кубометров, что значительно ниже целей правительства.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
NetEase: Китай предоставил России 80 млрд юаней
Экономика и бизнес
NetEase: Китай предоставил России 80 млрд юаней
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Домашние животные
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин Гвардейский экипаж — гордость русского флота Сергей Лебедев
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Ваша смородина стала мелкой: простые способы вернуть урожайность
3 способа продлить срок службы дворников и сэкономить на замене
Как сделать идеальные домашние пельмени: пошаговый рецепт
Российско-китайский газопровод грозит избытком газа на мировом рынке
Песков сообщил, что у Путина нет проблем со здоровьем
Генетики определили группу крови с самым высоким риском преждевременного инсульта
Apple столкнулись с глобальным сбоем по всему миру
Названы 35 автомобилей, которые максимально расходуют моторное масло
Фитнес: как выбрать подходящий фитнес-клуб
Удаляйте косточки из вишни без потери сока: лучшие лайфхаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.