Российско-китайский газопровод грозит избытком газа на мировом рынке

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

В своем ежегодном отчете World Energy Outlook 2024 Международное энергетическое агентство (МЭА) обозначило российско-китайский газопровод "Сила Сибири — 2" как непредсказуемый фактор для мирового рынка газа.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Эксперты отмечают, что его запуск может привести к избытку газа на глобальном рынке к 2030 году. Прогнозируется увеличение мировых производственных мощностей сжиженного природного газа (СПГ) почти на 50%, с основными драйверами роста в лице США и Катара. Однако спрос на СПГ вырастет медленнее, чем предполагается, что приведет к снижению цен и усилению конкуренции среди поставщиков.

МЭА выражает сомнения в реализации проекта "Сила Сибири — 2", указывая на наличие достаточного объема газа для Китая из других источников. Кроме того, агентство считает, что Россия не сможет заменить утраченные объемы газа, которые ранее поставлялись в Европу.

Согласно прогнозам, экспорт российского газа в Китай до 2050 года может достичь лишь 60 млрд кубометров в год. В то же время, производство СПГ в России достигнет пика на уровне около 50 млрд кубометров, что значительно ниже целей правительства.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода.



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