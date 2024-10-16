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Слухи о запрете открытия счетов в рублях в Турции оказались ложными

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Экономика

Процесс открытия счетов в рублях для граждан России в турецких банках не вызывает проблем, сообщает представитель DenizBank, одного из крупнейших частных банков Турции.

В социальных сетях ранее появились сообщения о том, что многие турецкие банки, включая частные, якобы отказываются открывать счета в рублях для россиян, даже если у них есть вид на жительство, сообщает РИА Новости.

Однако, представитель банка опроверг эту информацию, заявив, что открытие счетов в рублях доступно в любом филиале банка и не сопряжено с какими-либо сложностями. Жителям Турции достаточно просто обратиться в ближайшее отделение.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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