Индия выбирает Starlink: Илон Маск победил местных магнатов связи

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Илон Маск одержал победу в споре с индийскими телекоммуникационными магнатами Мукешем Амбани и Сунил Митталом о распределении частот спутникового интернета для системы Starlink в Индии.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, CC BY 2.0

В то время как Амбани и Миттал пытались добиться проведения аукциона на спутниковый спектр, Маск настаивал на его распределении без конкуренции, что поддержал Международный союз электросвязи. Индийский министр связи Джотирадитья Синдиа заявил, что не планирует организовывать аукцион, что вызвало благодарность Маска, пообещавшего развивать доступ к интернету через Starlink для народа Индии.

Это решение может дать SpaceX и Starlink значительное преимущество в Индии, обеспечив компании первенство на рынке, в то время как местные игроки могут подготовиться для выхода на рынок, сообщает ТАСС.

Власти Индии также официально одобрили запуск Starlink, после того как компания предоставила гарантии безопасности данных. Это открывает дорогу для коммерческого внедрения системы в стране, где процесс согласования шел с 2021 года.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.



Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).



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