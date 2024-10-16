Инфляция выходит из-под контроля: прогнозы ЦБ РФ не сбываются

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инфляция в России по итогам 2024 года, вероятно, превысит прогнозные показатели Центрального банка РФ, которые были установлены в диапазоне 6,5-7%.

Фото: Freepik by ededchechine, PDM

ЦБ РФ отмечает необходимость ужесточения денежно-кредитной политики и сдерживания роста спроса для снижения инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к целевому уровню к 2025 году.

В сентябре рост потребительских цен составил 0,48%, что выше августовских показателей (0,2%). В годовом выражении с учетом сезонной корректировки инфляция в сентябре достигла 9,8% по сравнению с 7,5% в августе. В то время как во втором квартале рост цен составил 8,7%, в первом — 5,9%, сообщает ТАСС.

Текущие данные демонстрируют нарастающее инфляционное давление, что требует оперативных мер для стабилизации ценовой динамики.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



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