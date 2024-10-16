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Эксперт рассказал, как на криптовалюте отражается ее регулирование ЦБ

Экономика

Эксперт в области криптовалют Евгений Каминский прокомментировал для Moneytimes вопросы регулирования криптовалют центральными банками, возможные риски для финансовой стабильности и будущее стейблкоинов.

Эксперт рассказал, как на криптовалюте отражается ее регулирование ЦБ
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Эксперт Евгений Каминский считает, что чрезмерное регулирование криптовалют центральными банками может ограничить развитие инноваций в этой сфере и помешать появлению новых проектов. По его словам, консервативный подход финансовых учреждений может сдерживать внедрение новых технологий, таких как криптовалюты, и мешать использованию гибких финансовых решений. Каминский также рассматривает появление цифровых валют центральных банков (CBDC) как попытку сохранить контроль над денежной системой, что противоречит идее децентрализации, лежащей в основе криптовалют.

Касаясь рисков, связанных с криптовалютами, эксперт отметил, что их быстрое распространение может дестабилизировать финансовые рынки, особенно если пользователи массово будут выводить средства. Кроме того, он подчеркнул, что криптовалютные платформы часто не обеспечивают такой же уровень защиты, как традиционные банки, что повышает риски для неопытных инвесторов.

Говоря о перспективах стейблкоинов, Каминский указал, что их зависимость от обычных валют создает дополнительные риски: если традиционные валюты столкнутся с трудностями, это может негативно сказаться на стабильности стейблкоинов. Кроме того, недостаточная прозрачность обеспечения стейблкоинов может подорвать доверие пользователей и вызвать резкие колебания их стоимости.

В итоге эксперт отметил, что, несмотря на привлекательность криптовалют как альтернативы традиционным финансам, важно учитывать связанные с ними риски и угрозы для глобальной финансовой стабильности.

Уточнения

Криптовалю́та - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Центра́льный банк - особый публично-правовой институт, главный банк (первого уровня).

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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