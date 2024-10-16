Росатом поделится с Белоруссией опытом обращения с РАО

"Росатом" готов поделиться накопившимся опытом в обращении с радиоактивными отходами (РАО) с коллегами в Белоруссии.

Фото: flickr.com/ Massive containers hold spent nuclear fuel by Nuclear Regulatory Commission, CC BY 2.0

Как сообщил член Общественного совета ГК Олег Муратов на Energy Expo-2024 в ходе форума-диалога, компания также намерена плодотворно сотрудничать с белорусской стороной, в том числе и при создании атомной станции. Ведь в России уже есть пункты окончательной изоляции РАО, а безопасность остаётся главным приоритетом.

В Белоруссии, где активно развивается ядерная энергетика, ставят задачи как создания пунктов переработки радиоактивных отходов, так и вывода из эксплуатации атомных станций. Поэтому белорусская сторона плодотворно сотрудничает с "Росатомом" по созданию пунктов захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО).

Как пояснил директор по выводу из эксплуатации ЯРОО и обращению с РАО АО "ТВЭЛ" Эдуард Никитин, в рамках сотрудничества привлекаются к работе и регуляторы, и операторы, и научные организации. Также идет обмен оценками аварийной безопасности БелАЭС. Стоит напомнить, что Белорусская АЭС — совместный с Россией проект, стартовавший в 2013 году — расположена в Островце. Первый блок заработал в ноябре 2020 года. Спустя три года был включен в сеть второй энергоблок.

Кроме того, "Росатом" помогает белорусским коллегам развивать национального оператора по обращению с отходами. "Мы понимаем те неопределенности, которые могут быть, и знаем прекрасно, как с ними справляться. И вот этот опыт свой тоже готовы транслировать", — добавил Никитин.

Компания АО "ТВЭЛ" уже приступила к оценке объемов РАО в Белоруссии, которые пойдут на захоронение.

Помимо создания атомных объектов, для ГК "Росатом" ключевым направлением является обращение с сопутствующими РАО. Грамотное управление полным жизненным циклом объекта атомной энергии — важная задача для снижения нагрузки на окружающую среду.