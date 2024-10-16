Индия готовит крупные инвестиции в развитие зелёной энергетики

Индия запланировала масштабное обновление и расширение своей системы передачи электроэнергии с целью интеграции возобновляемых источников энергии и решений для хранения.
По данным министерства энергетики страны, ожидаются инвестиции на сумму 109 миллиардов долларов для поддержки этого проекта.
Новый Национальный план электроэнергетики (передача) предусматривает добавление сотен тысяч километров линий электропередачи и увеличение трансформационной и межрегиональной пропускной способности к 2032 году.
Индия стремится установить 500 гигаватт (ГВт) возобновляемых источников энергии к 2030 году и более 600 ГВт к 2032 году, что позволит стране удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, который, как ожидается, достигнет 708 ГВт к 2047 году. Для этого страна должна увеличить свою энергетическую мощность в четыре раза. Министр энергетики Манохар Лал подчеркнул, что эта инициатива направлена не только на увеличение мощности, но и на полную трансформацию энергетической инфраструктуры.
Инициатива по переходу на возобновляемые источники энергии соответствует обязательствам Индии по снижению выбросов углерода на один миллиард тонн к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2070 году.
И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.
Возобновля́емая или регенерати́вная, «зелёная», эне́ргия — энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам.
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