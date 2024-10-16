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Индия готовит крупные инвестиции в развитие зелёной энергетики

1:29
Экономика

Индия запланировала масштабное обновление и расширение своей системы передачи электроэнергии с целью интеграции возобновляемых источников энергии и решений для хранения.

Индия готовит крупные инвестиции в развитие зелёной энергетики
Фото: commons.wikimedia.org by Pogaface, CC BY-SA 3.0

По данным министерства энергетики страны, ожидаются инвестиции на сумму 109 миллиардов долларов для поддержки этого проекта.

Новый Национальный план электроэнергетики (передача) предусматривает добавление сотен тысяч километров линий электропередачи и увеличение трансформационной и межрегиональной пропускной способности к 2032 году.

Индия стремится установить 500 гигаватт (ГВт) возобновляемых источников энергии к 2030 году и более 600 ГВт к 2032 году, что позволит стране удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, который, как ожидается, достигнет 708 ГВт к 2047 году. Для этого страна должна увеличить свою энергетическую мощность в четыре раза. Министр энергетики Манохар Лал подчеркнул, что эта инициатива направлена не только на увеличение мощности, но и на полную трансформацию энергетической инфраструктуры.

Инициатива по переходу на возобновляемые источники энергии соответствует обязательствам Индии по снижению выбросов углерода на один миллиард тонн к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2070 году.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.

Возобновля́емая или регенерати́вная, «зелёная», эне́ргия — энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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