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Правительство готовит топливный рынок России к глобальным изменениям

1:16
Экономика

Правительство РФ утвердило новую "дорожную карту" для развития срочного рынка нефтепродуктов на период 2024–2025 годов, с ключевыми изменениями, которые должны вступить в силу к концу 2025 года.

Правительство готовит топливный рынок России к глобальным изменениям
Фото: Wikipedia by Rickmaj, CC BY-SA 4.0

Основные нововведения включают обязательный норматив продаж и введение новых финансовых инструментов для участников рынка.

Нынешний норматив продаж на срочном рынке составляет лишь 1% и носит рекомендательный характер, однако в будущем он станет обязательным. Кроме того, будет расширена биржевая инфраструктура и внедрены расчетные фьючерсы на ключевые индикаторы рынка. Важным аспектом плана станет привлечение финансовых игроков, которые помогут сглаживать колебания цены и управлять рисками на топливном рынке, сообщает РБК.

Эти меры направлены на обеспечение более стабильного ценообразования и повышение привлекательности срочного рынка для независимых трейдеров и потребителей. В то же время, некоторые предложения, связанные с использованием биржевых финансовых инструментов в деятельности производителей и потребителей, были исключены из окончательной версии документа.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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