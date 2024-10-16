Промышленность Германии может потерять до 300 тысяч работников

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии Gesamtmetall предупреждает о возможной потере до 300 тыс. рабочих мест в этих отраслях в течение следующих пяти лет.

Фото: ru.freepik.com by artbutenkov

Президент Gesamtmetall Штефан Вольф в интервью медиагруппе Funke заявил, что, несмотря на прогнозируемое сокращение рабочих мест, в стране сохраняется дефицит рабочей силы. Вольф отметил, что промышленность столкнется с необходимостью увеличения производительности, даже при сокращении численности сотрудников.

Эта ситуация отражает более широкую проблему немецкого рынка труда, где спрос на квалифицированные кадры превышает предложение.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что страна остро нуждается в притоке рабочей силы как из Европы, так и из других стран мира, что должно стать частью стратегии по решению трудовых проблем и поддержанию конкурентоспособности экономики.

Уточнения

Промы́шленность (от рус. промышлять, промысел) — совокупность предприятий (рудников, шахт, электростанций, заводов, комбинатов, фабрик), занятых добычей сырья и топлива.



Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



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