Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Медицина на высоте: тюменские врачи вернули к жизни женщину после клинической смерти
Учёные нашли ключ к долголетию: препарат, который замедляет старение
Как избежать травм в зале: топ-3 опасных упражнения для новичков
Овечкин достиг исторического рубежа: 700 голов и 700 передач в НХЛ
Остановить старение мозга можно: найден белок, ответственный за снижение нейрогенеза
Как определить возраст собаки: секреты, которые должен знать каждый владелец
Черное море дешевеет: туры в Сочи падают в цене на 10%
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить

Россиян ждёт подорожание крепкого алкоголя

0:50
Экономика

Министерство финансов России предлагает увеличить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди с 1 января 2025 года.

Россиян ждёт подорожание крепкого алкоголя
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), CC BY-SA 4.0

Согласно проекту приказа, опубликованному на портале правовой информации, стоимость 0,5 литра водки будет повышена до 349 рублей, бренди — до 472 рублей, а самый дешевый коньяк будет стоить 651 рубль.

Причинами такого решения названы инфляция, увеличение расходов на производство и логистику, а также рост акцизов на алкоголь.

В документе также отмечено, что убытки отрасли в 2025 году только по водке эконом-сегмента могут составить 39 млрд рублей.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Еда и рецепты
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса Аудио 
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Советы
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке Аудио 
Пышная лаванда на вашем участке: от посадки до заготовки для саше
Садоводство, цветоводство
Пышная лаванда на вашем участке: от посадки до заготовки для саше Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
Дочь Клинта Иствуда арестовали из-за нападения на возлюбленного
Где в России меньше всего аварий: лидеры и аутсайдеры по ДТП
Тромбы под наблюдением: два ключевых сигнала, которые нельзя игнорировать
Быстрый ужин с лисичками: рецепт с пастой и сливочным маслом
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Секретный космический самолет выполнит рискованный манёвр в атмосфере Земли
Как очистить экран ноутбука без специальных чистящих средств: простой способ
Эмбарго не мешает ЕС закупать российское топливо рекордными объёмами
Агутин, Баста и Руки Вверх! являются лидерами по продажам в декабре — продюсер
Советы садоводам: выращивание разных видов гладиолусов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.