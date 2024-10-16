Россиян ждёт подорожание крепкого алкоголя

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов России предлагает увеличить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди с 1 января 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), CC BY-SA 4.0

Согласно проекту приказа, опубликованному на портале правовой информации, стоимость 0,5 литра водки будет повышена до 349 рублей, бренди — до 472 рублей, а самый дешевый коньяк будет стоить 651 рубль.

Причинами такого решения названы инфляция, увеличение расходов на производство и логистику, а также рост акцизов на алкоголь.

В документе также отмечено, что убытки отрасли в 2025 году только по водке эконом-сегмента могут составить 39 млрд рублей.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



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