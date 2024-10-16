Эмбарго не мешает ЕС закупать российское топливо рекордными объёмами

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на действующие санкции и эмбарго на российские нефтепродукты, Евросоюз продолжает оставаться одним из крупнейших импортеров ископаемого топлива из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

По данным исследовательского центра CREA, в сентябре 2024 года импорт нефти, газа и топлива в Европу достиг рекордных €2 млрд. Основной поток поставок идет через посредников, таких как Индия и Турция. Российское сырье поступает в эти страны, где оно перерабатывается и затем возвращается на европейский рынок, обходя санкции. ЕС прекратил прямой импорт российского угля и нефтепродуктов по морю, но данные показывают, что значительная часть топлива попадает в Европу после переработки, сообщает Oilcapital.

Интересно, что при общем снижении доходов РФ от экспорта нефти и газа, страны вроде Китая, Индии и Турции продолжают активно закупать российские углеводороды. Например, Китай лидирует с закупками на сумму €5,7 миллиарда, Индия на €2,8 миллиарда и Турция на €2,3 миллиарда.

Bloomberg, ссылаясь на данные Kpler, указывает, что европейские страны продолжают приобретать топливо, производимое из российской нефти через третьи страны, что ставит под сомнение эффективность санкций и эмбарго.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.



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