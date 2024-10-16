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Рубль вырвался вперёд в расчётах за азиатские товары

1:13
Экономика

В августе рубль впервые стал основной валютой для расчетов за импорт товаров и услуг из стран Азии, превысив 43,6% доли в платежах, согласно данным ЦБ РФ.

Рубль вырвался вперёд в расчётах за азиатские товары
Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

Это произошло на фоне сокращения доли дружественных валют, которые использовались для оплаты импорта в меньшей степени, чем месяцем ранее.

Рекордное использование рубля наблюдалось также в Африке (69,9%) и Океании (84,3%). Однако, в общем объеме импорта рубль использовался немного меньше — 44,7% по сравнению с июльскими 45,9%. Сократилась доля дружественных валют, тогда как "токсичные" валюты, такие как доллар и евро, показали рост в расчетах за импорт из Азии, Америки и Европы, заняв 24,1% всего импорта, сообщает РИА Новости.

Наибольший прирост недружественных валют был зафиксирован при расчетах за импорт из Америки — рост на 8,3 процентного пункта до 71%.

Уточнения

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности населения и плотности.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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