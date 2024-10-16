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Нефтяной гигант Бразилии реанимирует старые месторождения

1:16
Экономика

Компания Petrobras возобновляет добычу нефти на старых месторождениях в Бразилии, чтобы компенсировать возможное падение производства в будущем.

Нефтяной гигант Бразилии реанимирует старые месторождения
Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Государственная нефтяная корпорация планирует восстановить четыре нефтяные платформы в бассейне Кампос, где коэффициент извлечения нефти составляет всего 17%.

Главный исполнительный директор Магда Шамбриард подтвердила, что исследования по этим проектам завершатся к началу следующего года. Одновременно Petrobras развивает новые проекты, несмотря на сложности с вводом их в эксплуатацию, что отмечает агентство Bloomberg.

По данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в Бразилии увеличится на 190 тыс. баррелей в сутки в 2024 году. Однако, Jefferies Financial Group прогнозирует, что в 2025 году уровень производства Petrobras останется стабильным. Тем не менее, к концу этого года компания планирует запустить три плавучих производственных судна, которые добавят 505 тыс. баррелей в сутки. Petrobras также рассматривает перспективы бурения новых скважин в бассейне Фос-ду-Амазонас.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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