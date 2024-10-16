Россиянам начнут выдавать персональные QR-коды для оплаты покупок

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России планирует внедрить персональные QR-коды для оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает РБК.

Фото: www.flickr.com by Web Summit, CC BY 2.0

В рамках данного подхода предполагается, что покупатель будет генерировать уникальный QR-код в своем банковском приложении, который продавец сможет отсканировать для завершения транзакции. Это решение расширит текущие сценарии оплаты, когда QR-код создается продавцом.

Эксперты подчеркивают, что новый функционал направлен на повышение удобства пользователей и оптимизацию процесса покупки.

Помимо QR-кодов, Банк России также рассматривает возможность внедрения биометрической идентификации для оплаты через СБП. Это позволит сделать процесс оплаты ещё быстрее и безопаснее, используя данные покупателя для подтверждения транзакций.

Уточнения

QR-код (англ. Quick Response code — «код быстрого отклика»; сокр. QR code) — тип матричных штриховых кодов (или двумерных штриховых кодов), изначально разработанных для автомобильной промышленности Японии.



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