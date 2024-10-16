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Американские чипы могут стать недоступными для Ближнего Востока

1:17
Экономика

США рассматривают возможность ужесточения контроля за экспортом чипов, производимых американскими компаниями, такими как Nvidia и AMD, в некоторые страны, особенно Персидского залива.

Американские чипы могут стать недоступными для Ближнего Востока
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, PDM

Это связано с интересом данных государств к развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ), который требует мощных вычислительных ресурсов для обработки данных.

Ограничения на экспорт могут затронуть страны, которые могут использовать эти технологии в военных целях, включая Китай, получающий доступ к технологиям через третьи страны, сообщает Bloomberg.

В 2023 году Министерство торговли США уже ввело подобные ограничения для большинства стран Ближнего Востока, требуя от американских компаний специальных лицензий на экспорт чипов и оборудования. В текущей ситуации речь идет о странах, таких как ОАЭ и Саудовская Аравия, где наблюдается активное развитие ИИ. Эти страны стремятся диверсифицировать свои экономики и рассматривают США как ключевого партнера. Обсуждения находятся на ранней стадии, но новые ограничения могут серьезно повлиять на развитие ИИ в регионе.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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