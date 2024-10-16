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Вашингтон теряет контроль: кризис экономики США усиливается

0:54
Экономика

Соединённые Штаты Америки продолжают терять влияние в мировой экономике, что отмечает Международный валютный фонд.

Вашингтон теряет контроль: кризис экономики США усиливается
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

Доля США в глобальном ВВП снизилась до рекордных 14,82% в 2023 году, что связано с нарастающим бюджетным дефицитом, ростом госдолга и усилением конкурентов, таких как Китай и Индия.

Эксперты указывают, что американская экономика выходит из реального сектора, концентрируясь на спекулятивных операциях, а ресурсы тратятся на международные конфликты, что усугубляет внутренние проблемы, такие как безработица и критическое состояние инфраструктуры, сообщает РИА Новости.

Хотя есть предложения по возвращению производств и поддержке через оборонную промышленность, полного восстановления прежней экономической мощи не предвидится.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; букв. «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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