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Российская экономика растёт вопреки беспрецедентным санкциям Запада

0:58
Экономика

Российская экономика демонстрирует стабильность и рост, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, заявил бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший, экс-исполнительный директор в МВФ и бывший вице-президент Нового банка развития.

Российская экономика растёт вопреки беспрецедентным санкциям Запада
Фото: commons.wikimedia.org by Dinozaurus, CC BY-SA 4.0

По его словам, санкции, введенные Соединенными Штатами и их союзниками, оказались уникальными по масштабам и силе, но российская экономика смогла адаптироваться. Она продолжает расти, создавая рабочие места, а инфляция, хотя и выше желаемого уровня, остается под контролем. Батиста подчеркнул, что стойкость России перед этими экономическими вызовами заслуживает внимания, сообщает РИА Новости.

Экономист также отметил, что на фоне давления международных мер российская экономика демонстрирует способность справляться с трудностями, что свидетельствует о ее устойчивости и гибкости.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; букв. «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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